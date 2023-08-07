На фронте погибла парамедик Дарья Филипьева

7 августа, 21:15
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Дарья Филипьева (Фото:Wonderzine Украина)

Дарья Филипьева (Фото:Wonderzine Украина)

Защищая Украину от российских оккупантов, погибла украинский боевой медик Дарья Филипьева.

Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил журнал Wonderzine Украина в Instagram.

В интервью Wonderzine защитница рассказывала, что подписала контракт с Вооруженными силами Украины еще в 2019 году, потому что хотела сделать весомый вклад в борьбу своей страны против оккупантов. Сначала девушка думала о стрелковых должностях, но впоследствии выбрала профессию боевого медика.

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Дарья была старшим боевым медиком аэромобильной роты и имела много обязанностей. Она отвечала за стабилизацию раненых, их передачу на медицинскую эвакуацию и ряд дел вне боевого выезда. Парамедик говорила, что должна быть в курсе состояния здоровья каждого бойца из своей роты, насчитывавшей более 120 человек.

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Также она проводила занятия по тактической медицине и занималась обеспечением роты, то есть общалась с волонтерами. Сама девушка рассказывала, что имела такой же распорядок, как и ее рота. Парамедик сопровождала ее на всех активностях и была готова оказать помощь, если кому-то она понадобится.

Защитницу наградили почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ Стальной крест.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Военный медик Война России против Украины

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