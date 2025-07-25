В два раза мощнее. Подразделение Кирилла Вереса К-2 испытывает новую версию украинских дронов

«Стандартную» версию дрона DARTS уже длительное время используют десятки подразделений Сил обороны — от спецподразделений ССО и ГУР до обычных расчетов БпЛА в рядах механизированных бригад. Эта версия дрона имела боевую часть около 8 килограммов и дальность полета до 55 км.

Об испытаниях новой версии DARTS журналисту NV стало известно еще долгое время назад. К испытаниям присоединился полк К-2, которым командует Герой Украины Кирилл Верес.

Фото: Сергей Окунев / NV

Военные называют новую версию дрона DARTS 2.0, хотя это не является официальным названием. Новый вариант БПЛА имеет два значительных изменения: это новая улучшенная система связи и два двигателя вместо одного в «стандартном» варианте. По данным разработчика, это позволяет увеличить боевую часть вдвое — до 14 килограммов. Однако расчеты, которые сейчас испытывают этот дрон, применяют различные варианты взрывчатки, не обязательно максимально нагружая борта. Подразделения продолжают тесты, и реальные параметры, подтвержденные в различных условиях и во время боевого применения, будут известны позже. Также производитель уточняет, что дальность применения почти не уменьшилась, возможность полета остается 40 километров. Также новая система связи должна обеспечивать значительно более качественную картинку и управление в более сложных условиях применения.

Журналист NV уже видел первые боевые применения DARTS 2.0, однако ранее об этом не сообщалось из соображений безопасности. 17 июля на DemoDay Brave1 впервые публично показали новую версию дрона и рассказали о его особенностях и отличиях.

Цена, простота в использовании и готовность к бою «из коробки» сделала DARTS одним из самых популярных дронов в своем классе. При стоимости стандартной версии самолета около 1000 долларов подразделения Сил обороны уже имеют подтвержденные уничтожения сверхдорогостоящих комплексов ПВО противника, артиллерии и других видов современного вооружения.

