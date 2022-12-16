«У него все хорошо». Жена экс-нардепа Дейдея, который считался погибшим, заявила, что он жив и находится за границей 16 декабря, 15:26 Дарья Дейдей (Фото:Скриншот/Bihus.Info)

Жена экс-нардепа из фракции Народный фронт Евгения Дейдея Дарина Дейдей заявила, что ее муж жив и, вероятно, находится за границей. Ранее сообщалось, что Дейдей погиб.

«Я знаю, что он жив…Мне сказали, что он погиб, но потом я узнала, что он жив и у него все хорошо. Он, скорее всего, за границей», – сказала она Bihus.Info.

В марте 2022 года Дарина Дейдей сообщила, что во время войны России против Украины погиб ее муж, народный депутат 8-го созыва Верховной Рады Евгений Дейдей.

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«Я так сильно люблю тебя. Ты клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что делать сейчас. Не знаю, как мне жить. Я знаю только то, что буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой», — написала она в своем Instagram.

Однако об обстоятельствах «гибели» она не сообщила. Позже публикация была удалена.