Западная разведка рассказала, как РФ хочет ликвидировать украинскую идентичность на оккупированных территория — Bloomberg 9 мая, 18:44 Кремль добивается культурных и демографических изменений при помощи насилия и замены местного населения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия планирует ликвидацию украинской идентичности на захваченных территориях, чтобы эти регионы нельзя было снова интегрировать в Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в западной разведке.

По словам источников агентства, Москва укрепила свой контроль над значительной частью южной и восточной Украины, добиваясь культурных и демографических изменений при помощи насилия и замены местного населения.

Видео дня

Европейские чиновники отмечают, что такие действия могут быть классифицированы как военные преступления, и что Кремль не проявляет интереса к переговорам по оккупированным территориям.

Частью российской стратегии являются, репрессии, пытки, убийства украинских чиновников, депортация украинских детей в Россию, переселение людей из России на захваченные территории и ограничение прав тех, кто не получил российский паспорт, сообщает европейская разведка.

Действия россиян на оккупированных после 24 февраля прошлого года территориях похожи на то, что Россия делала для интеграции украинских Крыма и Донбасса с 2014 года.

Публично союзники Украины говорили, что переговоры должны проходить только на ее условиях, и поклялись продолжать оказывать военную помощь. Однако, по словам источников, в частных разговорах сотрудники европейской разведки говорят, что между союзниками Киева могут быть разногласия в вопросе переговоров между Украиной и Россией.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российской «детской омбудсменки» Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.