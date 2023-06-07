К теракту на Каховской ГЭС причастно военно-политическое руководство России — украинская разведка 7 июня, 21:20 Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

По данным украинской разведки, есть много свидетельств причастности военно-политического руководства России к теракту на плотине Каховской ГЭС.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в телемарафоне.

«Если говорить о доказательной базе, то она есть, и сейчас активно продолжается ее сбор. Есть масса прямых и непрямых свидетельств того, что за целенаправленным уничтожением дамбы ГЭС, речь идет о подрыве, стоит не просто РФ, а военно-политическое руководство и официальные войска захватчиков», — сказал Юсов.

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Он добавил, что Украина предупреждала о минировании Каховской ГЭС оккупантами. Юсов вновь подчеркнул, что россияне совершили преступление, пытаясь сорвать действия украинских сил.

«То, что за неделю до этого в РФ в нормативно-правовую базу были внесены изменения с целью того, что можно не расследовать последствия техногенной катастрофы в военное время, кажется, — это явка с повинной», — сказал он.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.