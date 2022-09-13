Россияне улучшили условия для пленных в Еленовке перед визитом миссии ООН — военная разведка

13 сентября, 17:50
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По данным военной разведки, оккупанты начали улучшать бытовые условия в Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным военной разведки, оккупанты начали улучшать бытовые условия в Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В колонии во временно оккупированной Еленовке, где россияне совершили массовое убийство украинских пленных, войска РФ улучшили бытовые условия. Вероятно, таким образом оккупанты готовятся к прибытию миссии ООН.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспільному.

По данным военной разведки, оккупанты начали улучшать бытовые условия в Еленовке.

«Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Учитывая, что россияне умеют делать показуху, это может свидетельствовать о том, что они готовятся к визиту миссии», — сказал он.

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Юсов отметил, что визит миссии ООН может состояться, и надеется, что ее работа на оккупированной территории будет объективной.

8 сентября заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что «в ближайшие дни» миссия организации посетит место российского теракта в Еленовке.

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29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты содержали, в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

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Президент Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания «Украинская правда», с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Пленные Оленовка Войска РФ

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