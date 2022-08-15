Обещают двойной оклад. Власти российского Белгорода заманивают госслужащих работать на боевиков «ЛДНР» — разведка

15 августа, 16:25
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Руководство РФ заманивает российских госслужащих работать в террористических организациях «ДНР» и «ЛНР», сообщает украинская разведка.

Пресс-служба ГУР Минобороны пишет в Telegram, что мэрия Белгорода обещает двойной оклад в рублях сотрудникам мэрии, руководителям и работникам муниципальных учреждений, если они будут работать в оккупационных администрациях и учреждениях в ОРДЛО.

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Расходы для россиян компенсируются из бюджета Белгорода, сообщает ГУР. По данным разведки, для оккупантов вводятся надбавки к суточным в гривнах из расчета: 50% - главе администрации; 40% - первому и некоторым другим заместителям; 30% - начальникам отделов и их заместителям, а также главным и ведущим специалистам.

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«Обещания увеличения выплат связаны с категорическим нежеланием российских чиновников ехать в Украину из-за опасений за собственную безопасность», — сообщает пресс-центр, отмечая, что россияне продолжают массово отказываться ехать в Украину.

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Также сообщается, что сейчас руководство Белгородской области отвечает за поддержку оккупационного режима в Белокуракинском и Троицком районах Луганской области. В сентябре россияне планируют открыть школы во временно оккупированных регионах с участием белгородских учителей и, по данным разведки, туда уже направляются воспитательницы из РФ для украинских детсадов.

«В общем, из белгородского бюджета планируется выделить 1,6 млрд руб. При том что утвержденный дефицит бюджета Белгородской области на 2022 год составляет 30,8 млрд. руб», — пишет ГУР.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Разведка Госслужащие ГУР

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