У РФ запасы высокоточных ракет упали до критического уровня — разведка 5 декабря, 17:19 Разведка предусмотрела очередную ракетную атаку противника (Фото:Командування Сил спеціальних операцій ЗС України/Facebook)

У страны-агрессора России запасы высокоточных ракет упали до критического уровня, оккупанты больше не смогут себе позволить регулярно совершать массированные обстрелы Украины.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Если говорить о запасах ракетного вооружения, особенно высокоточного, по многим показателям они уже упали до критических. Не так много и часто Россия сможет позволить себе такие атаки против украинцев», — отметил он.

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Юсов сообщил, что Россия сможет совершить меньше шести массированных ракетных обстрелов, если будет использовать по 100 ракет для атаки. При этом он добавил, что у оккупантов остаются в «достаточном количестве» ракеты меньшего радиуса действия типа С-300. Ними оккупанты могут терроризировать прифронтовые города — Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы.

«Что касается Калибров и Искандеров, то их запасы намного ниже и критически ниже, если сравнивать с другими устаревшими видами вооружения. И в целом такой массированной тактики, регулярной они уже не могут себе позволить. Другое дело, что это не уменьшает ущерб, поражение украинской инфраструктуры. Для нас это серьезное испытание», — сказал он.

Юсов отметил, что разведка предусмотрела очередную ракетную атаку противника, а все соответствующие органы, силы ПВО, энергетики и ГСЧС, готовились к обстрелу.

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.

По данным украинской разведки, РФ уже использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году, в частности, в августе.