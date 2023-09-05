Среди российских оккупантов распространяется паника, депрессия и уныние — ГУР 5 сентября, 21:54 Андрей Юсов (Фото:Military Media Center/Telegram)

Украинская разведка убеждена, что среди российских оккупантов на фронте распространяется паника, депрессия и уныние.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Если мы посмотрим на личный состав, который непосредственно на линии столкновения находится, то перехваты, которые в общем доступе находятся, ярко свидетельствуют о том, что там часто паника, там депрессия, там уныние», — утверждает он.

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По словам Юсова, если была бы возможность отказаться от выполнения задания и убрать российские заградотряды или угрозу уголовного преследования, тогда большинство оккупантов «развернулись и оставили бы временно оккупированную территорию Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мотивация украинских военных на фронте выше, чем российских оккупантов, моральный дух ВСУ остается высоким.