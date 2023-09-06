Спецоперация украинских сил в Крыму продолжается — Юсов 6 сентября, 19:56 Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинская спецоперация на территории временно оккупированного Крыма продолжается.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Укринформу.

Комментируя высадку украинского десанта на мысе Тарханкут в Крыму 24 августа, Юсов заявил, что «в настоящее время этот комплекс мероприятий продолжается».

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«Детали мы раскрывать не будем, но все поставленные цели были достигнуты. Имеется уничтоженный личный состав и военные средства противника. Во время этой операции уничтожили четыре вражеских катера», — добавил он.

24 августа ГУР провело спецоперацию, высадив украинских бойцов в Крыму. По данным разведки, удалось уничтожить 30 оккупантов и четыре катера. СМИ писали, что тогда утром произошел бой с участием авиации — возле села Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Это место базирования радиолокационных станций (РЛС) россиян, а по периметру здесь подготовлены позиции для ПВО.

Днем ранее на полуострове был мощный взрыв. Источник NV в разведке заявил, что украинские силы поразили систему ПВО возле села Оленевка на Тарханкутском полуострове.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и Крымский ветер заявили о поражении российского берегового ракетного комплекса Бастион. Также писали о поражении радиолокационных станций на мысе Тарханкут. ГУР заявило об уничтожении российского комплекса С-400 Триумф.