Российские госпитали отказываются лечить «добровольцев» из ОРДЛО — военная разведка 18 сентября, 18:01 Раненых боевиков россияне отправили в госпиталь Ростова-на-Дону (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Госпитали на территории России отказываются лечить боевиков из террористических организаций «Л/ДНР», которые отправились на фронт добровольно. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

Пресс-служба ГУР Минобороны пишет, что один из батальонов так называемого «Союза добровольцев Донбасса» понес большие потери во время боев в районе Авдеевки. Раненых боевиков россияне отправили в госпиталь Ростова-на-Дону.

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«Впрочем, персонал госпиталя отказался оказывать медицинскую помощь раненым из-за отсутствия у подразделения статуса регулярного вооруженного формирования», — говорится в сообщении.

ГУР объясняет, что так называемый «Союз добровольцев Донбасса» был создан по программе добровольной мобилизации БАРС — боевого армейского резерва. По данным разведки, врачи ссылаются на прямое указание командования, когда отказываются лечить раненых террористов.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что принудительно мобилизованные жители Луганска после возвращения из Харьковской области устроили митинг под стенами воинской части.

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