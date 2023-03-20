Россияне в Крыму строят новые укрепления и уже вывозят семьи с полуострова — военная разведка 20 марта, 21:52 Стенд с изображением марки Укрпочты «Кримський міст на біс!», посвященной взрыву на незаконно построенном мосту, который произошел 8 октября 2022 (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты в украинском Крыму строят новые укрепления, а так называемые «власти» и военные уже вывозят свои семьи с полуострова и распродают имущество.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он напомнил, что Крым давно используется не как курортный полуостров, а как военная база с элементами концлагеря. На украинский полуостров постоянно поступает военная техника и обустраиваются новые укрепления.

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«Мы видим траншеи, рвы, видим бетонные конструкции, другие элементы, свидетельствующие о том, что враг боится. Враг отдает себе отчет, что освобождение полуострова неизбежно, и пытается таким образом себя ободрять, но это картинка для широкой общественности», — рассказал Юсов.

Он добавил, что, по данным разведки, оккупационная администрация, а также военное командование вывозят свои семьи из Крыма и распродают имущество.

«Если говорить о поведении оккупационных властей и администрации, командовании военных, то их семьи уезжают, имущество продается. Они не хотят рисковать своими родными», — подчеркнул представитель ГУР.

Юсов убежден, что все оккупанты должны действовать так же, и покинуть территорию украинского полуострова.

Ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что российские оккупанты готовятся вести оборонительные действия в оккупированном Крыму.

По его словам, в Крыму была создана оборонная группировка, которая занимается оборудованием фортификационных сооружений и линии обороны.