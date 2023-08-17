Россия уже давно готовит провокацию на Курской АЭС — военная разведка

17 августа, 17:35
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Андрей Юсов (Фото:Скриншот видео Суспільне/YouTube)

Андрей Юсов (Фото:Скриншот видео Суспільне/YouTube)

По данным украинской разведки, Россия уже давно подготовила план провокации на Курской АЭС.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что сценарии провокации на Курской АЭС в России разработаны и подготовлены к воплощению.

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«Этот сценарий и его разработка — это история не сегодняшнего дня. Такой план существует давно», — отметил он.

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Юсов добавил, что последствия подобных действий россияне часто не могут просчитать, а они могут оказаться значительными. Он напомнил, что оккупанты не смогли до конца предусмотреть последствия подрыва и уничтожения плотины Каховской ГЭС.

15 августа Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты планируют провокацию на Курской Атомной электростанции и готовят эвакуацию местного населения.

По данным подполья, в Курской области РФ продолжается подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, на случай аварии.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Разведка АЭС Украинская разведка

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