Россия еще долго не сможет вернуться к довоенным запасам ракет — ГУР 13 сентября, 19:49 Российская ракета в Харькове, 24 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

По данным украинской разведки, страна-агрессор Россия не сможет вернуться к тому уровню запасов ракет, который у нее был до полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Текущие объемы производства не позволяют даже близко вернуться к уровню запасов ракет по состоянию до 24 февраля», — заявил он о производстве ракет в России.

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По его словам, к таким объемам россияне еще долгий период вернуться не смогут.

Ранее СМИ сообщали, что Россия смогла приспособиться к санкциям и экспортному контролю Запада и теперь производит больше ракет, чем до 24 февраля.