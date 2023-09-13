Россия еще долго не сможет вернуться к довоенным запасам ракет — ГУР

13 сентября, 19:49
Поделиться:
Российская ракета в Харькове, 24 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Российская ракета в Харькове, 24 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

По данным украинской разведки, страна-агрессор Россия не сможет вернуться к тому уровню запасов ракет, который у нее был до полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Текущие объемы производства не позволяют даже близко вернуться к уровню запасов ракет по состоянию до 24 февраля», — заявил он о производстве ракет в России.

Видео дня

Читайте также:
Юрий Игнат
Юрий Игнат
Враг накопил ракеты. Чего ожидать в ближайшее время

По его словам, к таким объемам россияне еще долгий период вернуться не смогут.

Ранее СМИ сообщали, что Россия смогла приспособиться к санкциям и экспортному контролю Запада и теперь производит больше ракет, чем до 24 февраля.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Ракеты Разведка Запасы Война России против Украины ГУР МО

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X