Россия больше не может рассчитывать на успехи в войне против Украины без мобилизации — разведка Эстонии 18 августа, 19:36 Эстония (Фото:chris_robert/Unsplash)

Разведка Эстонии убеждена, что Россия больше не может рассчитывать на успехи в войне против Украины вроде захвата Донецкой области без проведения большой волны мобилизации.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на заместителя начальника Генштаба ВСУ полковника Март Вендла.

По его словам, Россия для достижения какого-либо успеха, например, захвата Донецкой области, вероятно, необходимо провести большую волну мобилизации или существенное увеличить численности контрактников.

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«С чисто военной точки зрения, мобилизация РФ была бы необходимой для получения большей мощи нападения, но, вероятно, это был бы очень непопулярный шаг с внутриполитической точки зрения», — сказал он

Он добавил, что кремлевский режим все еще пытается удержаться от организации новой волны мобилизации. По его словам, в марте был объявлен большой набор в оккупационную армию.

«На сегодняшний день это длится некоторое время, и поставленные цели, вероятно, не достигаются, хотя наплыв контрактников таков, что боевые потери будут возмещены», — сказал он.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания, в армию оккупантов привлекают ежемесячно около 20 тысяч человек.