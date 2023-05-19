Россия пытается сорвать контрнаступление ВСУ, поэтому усилила обстрелы Украины — военная разведка 19 мая, 17:45 Украинские военные с прожектором ищут беспилотники в небе над Киевом (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Страна-агрессор Россия пытается обстрелами сорвать планы и подготовку к активным боевым действиям в течение весенне-летней кампании.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии РБК Украина.

«Раньше им не удалось положить нашу энергетическую систему, и сейчас у них совсем другие приоритеты — это сорвать наши планы и подготовку к активным действиям в течение весенне-летней кампании», — пояснил разведчик.

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По его словам, ракетами агрессор пытается поразить скопление нашего вооружения и военные объекты. Отдельное внимание, по данным разведки, противник начал уделять районам размещения наших средств ПВО.

Скибицкий добавил, что ежедневно оперативно-тактическая авиация использует около 20−25 авиационных бомб КАБ-500 для нанесения ударов по линии фронта и по прифронтовым территориям.

В ночь на пятницу, 19 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетами и шахедами. Также ночью 18 мая Россия совершила очередную атаку. В ряде областей, а также в Киеве прогремели взрывы.

Ранее спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты чаще всего атакуют Киев.