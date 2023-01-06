Путин может готовить ядерные провокации в оккупированном Крыму — военная разведка 6 января, 17:15 Крым (Фото:Reuters)

Украинская разведка считает, что российский диктатор Владимир Путин рассматривает временно оккупированный Крым и Беларусь как территории для проведения ядерных провокаций.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телеканала FREEДОМ.

«Есть информация, что временно оккупированный Крым и территория современной Беларуси рассматриваются Путиным для проведения такого рода провокаций. Вся эта информация отслеживается», — сказал Юсов.

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Он добавил, что со стороны современной России и режима Путина нельзя исключать угрозу ядерного удара. При этом, по словам Юсова, даже в Кремле понимают, что такой шаг, если он состоится, станет последним для господствующего российского режима.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщал, что во временно оккупированном Крыму находятся российские носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.