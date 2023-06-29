Последствия бунта Пригожина для режима Путина будут длительными и сокрушительными — ГУР 29 июня, 16:42 Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

В украинской разведке убеждены, что последствия бунта главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина для российского диктатора Владимира Путина будут длительными и сокрушительными.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии Укринформу.

«Конечно, последствия этих событий для режима Путина будут долговременными и сокрушительными», — сказал он.

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Юсов убежден, что бунт Пригожина также повлияет на ход войны в долгосрочной перспективе, «начиная с непосредственных потерь в бортах, экипажах, технике для российских войск, которые произошли в результате этих событий, к потрясениям, перестановкам и возможным репрессиям внутри российского эстеблишмента и военно-политического руководства».

В украинской разведке также прокомментировал заявление главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова о том, что ЧВК Вагнер больше не будут принимать участие в войне России против Украины. По его словам, эта информация имеет под собой серьезную подоплеку и основывается на конкретной информации, полученной из разных источников, и на анализе этой информации.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость». «Вагнеровцы» также, по данным ВСУ, уничтожили семь бортов российской авиации.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня диктатор РФ Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.