Оккупанты изменили тактику обстрелов Украины — разведка 1 января, 22:43 Россия способна максимум на 2−3 мощных удара из высокоточного вооружения (Фото:Воздушное командование Восток)

Россия начала менять тактику обстрелов Украины, применяя в различных конфигурациях иранские БПЛА, ракеты старого типа, высокоточные баллистические ракеты и ракеты С-300.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он отметил, что у россиян сейчас в дефиците ракеты Искандер и заканчиваются запасы Калибров, уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555.

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По словам представителя ГУР, Россия способна максимум на 2−3 мощных удара из высокоточного вооружения. Он также добавил, что враг начал испытывать дефицит РСЗО. При этом производство ракет в России не прекращается.

«Мы сейчас находим обломки ракет, изготовленные в четвертом квартале 2022 года. Значит, они производятся и сразу предоставляются в войска, чтобы осуществлять обстрелы наших объектов», — сказал Скибицкий.

По данным украинской разведки, в России осталось от 13 до 27% оперативно-тактических ракет морского, авиационного и наземного базирования собственного производства.

Во время массированной российской атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ. В Киеве взрывы прогремели в трех районах — один человек погиб, 22 пострадали. Также повреждены отели и Дворец Украина в центре города. Атаковали Хмельницкую, Запорожскую области и Николаев — во всех регионах есть пострадавшие, в том числе дети.