Настоящих добровольцев в РФ чрезвычайно мало, первые волны успешно утилизированы — Юсов 12 сентября, 20:46 Андрей Юсов (Фото:Мілітарі Медіа Центр / Facebook)

Украинская разведка назвала ложью заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы 270 тысячах российских "добровольцев" в рядах армии страны-агрессора.

«Что касается настоящих добровольцев, их чрезвычайно мало. Были первые волны и вот они закончились. И преимущественно успешно утилизированы и уничтожены Силами обороны», — сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Он также прокомментировал заявления Путина о том, что за последние шесть-семь месяцев в России якобы добровольно подписали контракты на службу в оккупационных войсках и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек.

Юсов подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, а Путин лжет.

«Извините, записывать в добровольцы рекрутированных зэков, заключенных людей, отбывающих наказание, может только больной ум российского диктатора и его бессовестные говорящие представители», — отметил он.

По данным Генштаба, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 269 760 военных.