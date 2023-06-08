Киев стал сакральной целью для путинского режима, у россиян еще есть ракеты для атак на столицу — ГУР 8 июня, 20:32 Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что российские оккупанты накопили ракеты для массированных обстрелов Киева, которыми продолжило ракетный террор в мае.

«Если раньше обстрелы были по всей Украине, то сейчас враг выбирает для себя ключевые цели. И Киев сегодня стал сакральной целью для путинского режима. На эти атаки у них есть еще ресурсы», — сказал он в интервью УП.

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Юсов добавил, что повторять массированные масштабные ракетные удары, как зимой, у них сейчас нет возможности. При этом, по его словам, у оккупантов сохраняется возможность производства нового ракетного вооружения.

Представитель ГУР напомнил, что после зимних массированных обстрелов было определенное затишье.

«И за это время они кое-что произвели. Например, где-то 30 Калибров рашисты могут производить ежемесячно. Кинжалов или Искандеров — меньше. Кроме того, меняется тактика. Теперь она гибридная, когда применяются и Шахеды, и баллистика, и крылатые ракеты одновременно», — сказал он.

Ранее в Киевской городской военной администрации рассказали, в мае над Киевом уничтожили более 80 ракет, в том числе семь Кинжалов, и почти 170 дронов.

Газета Kyiv Post со ссылкой на анализ Воздушных сил Украины в конце мая сообщала, что страна-террорист Россия потратила на майские атаки на Украину 1,7 млрд долларов, запустив минимум 563 ракеты и беспилотника. Силы ПВО уничтожили более 90% вражеских целей.