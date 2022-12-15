Россияне в Крыму готовятся к высадке украинского десанта — военная разведка 15 декабря, 16:30 На украинском полуострове россияне роют окопы и траншеи, а также оборудуют минные заграждения (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Войска РФ во временно оккупированном Крыму готовятся к высадке украинского десанта. Россияне роют возле побережья Черного моря окопы и траншеи, а также устанавливают «зубы дракона».

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

По их данным, на украинском полуострове россияне роют окопы и траншеи, а также оборудуют минные заграждения.

«Оккупанты во временно оккупированном Крыму готовятся к высадке украинского десанта. Вдоль берега вблизи села Молочное (Сакский район) оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей», — сообщает пресс-служба украинской разведки.

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Также ГУР сообщает, что оккупанты устанавливают в Крыму так называемые «зубы дракона» — ряды бетонных пирамидок, которые должны остановить продвижение тяжелой техники.

1 октября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.