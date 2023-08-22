Террористическая группировка ЧВК Вагнер больше не воюет в Украине — ГУР 22 августа, 19:16 ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

Террористическая организация ЧВК Вагнер, по данным украинской разведки, не участвует в боевых действиях в Украине.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии для LIGA.net.

«Если мы говорим о присутствии вагнеровцев в Украине, то имеется в виду структурно. Террористическая организация ЧВК Вагнер в Украине сегодня не воюет», — сказал он.

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По его данным, в ближайшее время не планируется вовлечение боевиков ЧВК в полномасштабную войну России против Украины. Представитель ГУР добавил, что эта ситуация отслеживается.

В то же время Юсов подчеркнул, что отдельные вагнеровцы с опытом боевых действий воюют против Украины, но, по его словам, это не носит системного характера.

21 августа главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что его боевики теперь воюют в Африке.