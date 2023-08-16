Украинская разведка рассказала, чем занимается Пригожин и вагнеровцы после неудачного бунта 16 августа, 16:24 ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

По данным украинской разведки, главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин посещает Беларусь, а его наемники вернулись к «бизнес-проектам», которыми занимались до полномасштабного вторжения России в Украину.

Представителя Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил, что после неудачного переворота Пригожин бывает в Беларуси.

«Из того ИПСО и троллинга, что мы видим, чем занимаются „вагнеровцы“ на границах стран-членов НАТО и ЕС — это один из инструментов, которые они используют и выполняют сегодня. А вообще занимаются собственными делами, в частности, бизнес-проектами», — сказал он.

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По словам Юсова, эта террористическая организация «не идеологическая структура, там главный интерес — меркантильный». Он добавил, что ЧВК возобновила деятельность, которая была у них до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также представитель ГУР прокомментировал прогнозы журналистов о том, что через полгода в России может произойти еще один бунт, или Пригожин погибнет.

«И такие прогнозы могут на чем-то основываться, но жизнь и реальность иногда смелее и интереснее, чем любые прогнозы», — добавил он.

13 августа журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев прогнозировал, что через полгода либо Пригожин будет мертв, либо в России произойдет второй переворот.

Также, по данным Центра национального сопротивления, Пригожин использует лагеря на территории Беларуси для переподготовки наемников, после чего они отправляются в страны Африки.