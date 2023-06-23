Оккупанты депортировали около 600 украинцев с востока Украины в Ростовскую область — ЦНС

23 июня, 18:25
Поделиться:
Речь идет о жителях Дебальцево, Докучаевска Донецкой области и Старобельска Луганской области (Фото:ЦНС)

Речь идет о жителях Дебальцево, Докучаевска Донецкой области и Старобельска Луганской области (Фото:ЦНС)

Российские оккупанты депортировали около 600 украинцев из временно оккупированных регионов востока Украины в Ростовскую область РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления со ссылкой на информацию украинского подполья.

«С конца мая по первое число июня в Ростовскую область РФ было депортировано еще 600 украинцев из временно оккупированных регионов», — говорится в сообщении.

Видео дня

ЦНС уточняет, что речь идет о жителях Дебальцево, Докучаевска Донецкой области и Старобельска Луганской области. Там находятся лагеря распределения, где жителей держат перед депортацией, добавили в пресс-службе.

По данным подполья, оккупационная администрация отдает указание так называемому «министерству транспорта», которое должно выделить автобусы. В то же время, «министерство здравоохранения» должно обеспечить медицинское сопровождение. Затем «главное управление МНС РФ» осуществляет непосредственную перевозку и сопровождение наших граждан.

Читайте также:

Покалеченное детство (Фото:пресс-служба) Покалеченное детство. Вышел документальный фильм о принудительной депортации и русификации украинских детей

«Каждый из сотрудников этих структур известен и понесет наказание за преступления против человечества», — добавили в сообщении.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Ростовская область депортация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X