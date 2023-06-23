Оккупанты депортировали около 600 украинцев с востока Украины в Ростовскую область — ЦНС 23 июня, 18:25 Речь идет о жителях Дебальцево, Докучаевска Донецкой области и Старобельска Луганской области (Фото:ЦНС)

Российские оккупанты депортировали около 600 украинцев из временно оккупированных регионов востока Украины в Ростовскую область РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления со ссылкой на информацию украинского подполья.

«С конца мая по первое число июня в Ростовскую область РФ было депортировано еще 600 украинцев из временно оккупированных регионов», — говорится в сообщении.

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ЦНС уточняет, что речь идет о жителях Дебальцево, Докучаевска Донецкой области и Старобельска Луганской области. Там находятся лагеря распределения, где жителей держат перед депортацией, добавили в пресс-службе.

По данным подполья, оккупационная администрация отдает указание так называемому «министерству транспорта», которое должно выделить автобусы. В то же время, «министерство здравоохранения» должно обеспечить медицинское сопровождение. Затем «главное управление МНС РФ» осуществляет непосредственную перевозку и сопровождение наших граждан.

«Каждый из сотрудников этих структур известен и понесет наказание за преступления против человечества», — добавили в сообщении.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.