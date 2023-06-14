С начала полномасштабной войны пропали без вести 25 тысяч украинцев — омбудсмен 14 июня, 18:07 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

В Украине с начала российского полномасштабного вторжения пропали без вести при особых обстоятельствах 25 тысяч человек.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.

«В настоящее время в Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах с 24 февраля 2022 года — более 25 тысяч украинцев. Среди них — 20 тысяч гражданских», — пишет он.

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Лубинец добавил, что россияне всеми способами манипулируют и пытаются «поменять» захваченных ими гражданских на своих военнослужащих.

Он напомнил, что Координационный штаб проводит встречи с родными, чьи близкие находятся в плену у оккупантов.

Также Лубинец подчеркнул, что Украина требует, чтобы мир исключил Россию из организаций, где у этой страны-террориста есть свой голос.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что около 40% граждан Украины в российском плену — это гражданские лица.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина с начала полномасштабного российского вторжения освободила 2526 своих граждан.