Данные о создании Россией «элитной авиагруппы Шторм», вероятно, пропаганда — Воздушные силы 25 мая, 10:37 Су-34 (Фото:Vladislav Perminov/flickr)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что вероятное создание Россией «элитной авиагруппы» под кодовым названием Шторм может быть пропагандой.



Об этом он сказал в эфире телемарафона в четверг, 25 мая.

По словам Игната, ежесуточно в воздухе находятся фактически 20-30 самолетов РФ, и в создании такой группы авиации нет практического смысла.

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«Не понимаю, зачем. Может быть, в медийном плане. Возможно, хотят уровни принятия решений сместить сразу в центр, чтобы оперативнее планировать свои операции. Можно делать только разные предположения. Думаю, что это, пожалуй, больше для пропаганды», — сказал Игнат.

22 мая разведка Великобритании, ссылаясь на сообщения в российских СМИ, сообщила, что Москва может создавать « элитную» авиационную группу для атак против Украины. Там предположили, что подразделение будет состоять по меньшей мере из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и Су-34 FULLBACK, а также эскадрильи ударных вертолетов.