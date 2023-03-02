С начала российского вторжения 1863 украинцев освободили из плена — ГУР 2 марта, 18:13 Андрей Юсов (Фото:Координационный штаб/Telegram)

Из российского плена с начала полномасштабного вторжения РФ освободили 1863 украинцев.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова.

Юсов напомнил, что с начала деятельности штаба совершено уже 38 обменов пленными, благодаря чему были освобождены 1863 человека.

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«Среди них 1756 военнослужащих и 135 гражданских. На родную землю возвращено 1409 тел погибших защитников», — отметил он.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что около 40% граждан Украины в российском плену — это гражданские лица.

Координационный штаб сообщил, что в январе 2023 года резко выросло количество обращений российских военных в проект Хочу жить о возможности добровольной сдачи в плен.