Россия готовится к «обострению на границе» якобы из-за планов НАТО и Украины ее захватить — Генштаб 24 ноября, 16:48 Алексей Громов (Фото:АрмияInform)

Россия готовит свои войска к так называемому «обострению обстановки» на украинской границе в период с 23 по 28 ноября якобы из-за планов Украины и НАТО ее захватить.

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

«Противник распространяет информацию и готовит свои войска к так называемому возможному обострению обстановки в период с 23 по 28 ноября на российско-украинской границе. При этом ожидается, что НАТО и Украина захотят захватить приграничные районы миролюбивой Беларуси и России», — сказал он во время брифинга.

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По его данным, подразделениям войск РФ в Белгородской области приказали установить минно-взрывные заграждения.

Таким образом, Россия якобы хочет не допустить «прорыв диверсионно-разведывательных групп Сил обороны Украины на территорию РФ».

При этом, по его словам, со стороны Беларуси отмечалось лишь проведение разведки и демонстрационных действий, но РФ не прекращала обстрелы украинских приграничных районов.

Ранее сообщалось, что, по данным Генштаба, около 10−15 тысяч беларусских силовиков готовы участвовать в полномасштабном вторжении России в Украину.