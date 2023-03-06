Разведка НАТО сообщает, что войска РФ теряют в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем ВСУ — СNN
Украинский военнослужащий возле города Бахмут, 6 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
Российские оккупанты в боях за Бахмут Донецкой области теряют в пять раз больше военных, чем Украина, сообщает CNN со ссылкой на представителя НАТО.
Чиновник Альянса на условиях анонимности уточнил, что соотношение потерь пять к одному основывается на разведывательных данных.
Он добавил, что Украина также несет значительные потери, защищая город.
Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.
Министр обороны Алексей Резников оценивал ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что украинские силы во время обороны Бахмута Донецкой области истощают личный состав и военную технику войск РФ, чтобы обеспечить успех будущего контрнаступления ВСУ.