Разведка НАТО сообщает, что войска РФ теряют в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем ВСУ — СNN 6 марта, 20:36 Украинский военнослужащий возле города Бахмут, 6 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупанты в боях за Бахмут Донецкой области теряют в пять раз больше военных, чем Украина, сообщает CNN со ссылкой на представителя НАТО.

Чиновник Альянса на условиях анонимности уточнил, что соотношение потерь пять к одному основывается на разведывательных данных.

Он добавил, что Украина также несет значительные потери, защищая город.

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Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.

Министр обороны Алексей Резников оценивал ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что украинские силы во время обороны Бахмута Донецкой области истощают личный состав и военную технику войск РФ, чтобы обеспечить успех будущего контрнаступления ВСУ.