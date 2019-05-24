Данилюк: Луценко манипулирует фактами, к чему люди привыкли Вчера, 19:46 586 Цей матеріал також доступний українською НВ Александр Данилюк НВ

Генеральный прокурор Юрий Луценко манипулирует фактами по делу Приватбанка, заявил советник президента Александр Данилюк в эфире Радио НВ.

На обвинения Луценко в том, что Данилюк сорвал открытие уголовных дел в отношении экс-владельцев Приватбанка во время его пребывания в должности министра финансов, Данилюк ответил, что генпрокурор тогда мог навредить государству. По его словам, Луценко пытался открыть уголовное производство в Украине, чтобы сделать невозможными процессы в Лондоне.

«Очень четко я ему это коммуницировал, и, в принципе, он понял свою ответственность, а сейчас пытается просто ее прятать, манипулируя фактами. Это очень слабая позиция, к которой люди привыкли уже в исполнении Генерального прокурора», – заявил Данилюк.

6 мая генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что член команды новоизбранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк добивается его отставки.



Генеральная прокуратура Украины подозревала экс-министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, есть существенные различия между доходами и расходами Данилюка в 2010-2014 годах, когда он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента.