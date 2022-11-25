Данилов об ударах по энергообъектам: «Вторая трансформаторная армия» ведет «героическую» борьбу с ГЭС и ТЭЦ 25 ноября, 20:54 Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия ведет «героическую» борьбу с ГЭС и ТЭЦ, но Украина победит и на этом энергетическом фронте.

Данилов подчеркнул, что российские оккупанты уже пробовали лишить Украину горючего, а мир — зерна.

«Вторая трансформаторная армия» — теперь официально о росармии, которая каждый день ведет «героическую» борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ. Эти подонки уже пробовали лишить нас горючего, а мир — зерна. Справимся и с этим энергетическим фронтом. Все будет Украина", — написал Данилов.

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23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

Днем 24 ноября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что электроэнергию уже подали во все области Украины. Свет в первую очередь дали объектам критической инфраструктуры, постепенно подключают бытовых потребителей.



