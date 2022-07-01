«Нас ждет очень сложная война». Помощи все еще недостаточно, чтобы у Украины был паритет с врагом в тяжелом вооружении — Данилов
Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что помощи все еще недостаточно, чтобы у Украины был паритет с врагом в тяжелом вооружении.
«К сожалению, помощи все еще недостаточно, чтобы у нас был паритет с врагом в тяжелом вооружении. Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, паритет будет достигнут», — написал он в Twitter.
По его словам, нас ждет очень сложная война.
«Кроме нас нашу страну никто защищать не будет», — написал он.
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