Поставки оружия в Украину идут, но есть определенные задержки — Данилов 13 апреля, 22:45 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Перед будущим контрнаступлением Сил обороны партнеры передают Украине оружие, но в этом процессе есть определенные задержки по некоторым вопросам.

Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

«Мы на сегодняшний день получаем все больше и больше помощи от наших партнеров и союзников. Что касается достаточности или недостаточности — поверьте, военным никогда не будет достаточно. Такого словосочетания на войне, особенно когда речь идет об оружии, не существует», — отметил Данилов.

Видео дня

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие хотят иметь как можно больше оружия, чтобы как можно быстрее уничтожить оккупантов, ворвавшихся на территорию Украины.

«Мы ждем помощи, которая была обещана и продекларирована нашими партнерами. Я могу заметить, что, к большому сожалению, еще не все партнеры откликнулись. Поставки сейчас идут — я не могу сказать, что их нет, — но есть определенные задержки по тем или иным вопросам. Будем считать, что это временная ситуация», — сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Украина полагается не только на партнеров, но и на «многие другие каналы», позволяющие закупать оружие для Сил обороны, и этот процесс продолжается ежедневно.

Комментируя ожидаемое наступление Сил обороны, Данилов подчеркнул, что все предположения о том, что это будет летом, зимой или еще когда-то, не имеют под собой никакой почвы. Эти вопросы, по его словам, будут решаться в момент, когда будет приниматься окончательное решение.

Он также подчеркнул, что у украинских военных есть несколько сценариев будущих действий — все будет зависеть от многих обстоятельств и факторов.