Поставки оружия в Украину идут, но есть определенные задержки — Данилов
Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Перед будущим контрнаступлением Сил обороны партнеры передают Украине оружие, но в этом процессе есть определенные задержки по некоторым вопросам.
Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
«Мы на сегодняшний день получаем все больше и больше помощи от наших партнеров и союзников. Что касается достаточности или недостаточности — поверьте, военным никогда не будет достаточно. Такого словосочетания на войне, особенно когда речь идет об оружии, не существует», — отметил Данилов.
Он подчеркнул, что украинские военнослужащие хотят иметь как можно больше оружия, чтобы как можно быстрее уничтожить оккупантов, ворвавшихся на территорию Украины.
«Мы ждем помощи, которая была обещана и продекларирована нашими партнерами. Я могу заметить, что, к большому сожалению, еще не все партнеры откликнулись. Поставки сейчас идут — я не могу сказать, что их нет, — но есть определенные задержки по тем или иным вопросам. Будем считать, что это временная ситуация», — сказал секретарь СНБО.
Он подчеркнул, что Украина полагается не только на партнеров, но и на «многие другие каналы», позволяющие закупать оружие для Сил обороны, и этот процесс продолжается ежедневно.
Комментируя ожидаемое наступление Сил обороны, Данилов подчеркнул, что все предположения о том, что это будет летом, зимой или еще когда-то, не имеют под собой никакой почвы. Эти вопросы, по его словам, будут решаться в момент, когда будет приниматься окончательное решение.
Он также подчеркнул, что у украинских военных есть несколько сценариев будущих действий — все будет зависеть от многих обстоятельств и факторов.