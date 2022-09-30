Данилов заявил о возможной эскалации на фронте, но ВСУ готовы 30 сентября, 22:46 Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Россия может прибегнуть к эскалации на фронте в ближайшее время, но Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что россияне будут пытаться нанести максимальный вред Украине.

«Конечно, Российская Федерация сейчас будет пытаться любым способом наносить нам максимальный вред, у них будут попытки сейчас активизироваться, но мы верим в наши Вооруженные силы. Мы понимаем, что происходит сейчас на фронте. Наши войска готовы к любому развитию событий», — заявил он.

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Он также добавил, что это, в частности, связано с мобилизацией в РФ.

«Мы считаем, что в ближайшее время может быть такая попытка эскалации со стороны России с учетом того, что у них проходит мобилизация. Но мы готовы. Мы прогнозируем», — уточнил он.

Вместе с тем секретарь СНБО добавил, что Украина понимает также и то, что в ближайшее время будет происходить в самой России, когда российские семьи начнут терять мужей и сыновей на войне.

По мнению Данилова, возмущенные женщины России могут привести к определенным процессам внутри РФ.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну против Украины 1 миллиона россиян.

Владимир Зеленский во время обращения к Совбезу ООН заявил, что Кремль внедряет политику геноцида, сознательно фокусируя мобилизацию на коренных народах, в том числе массово раздает повестки крымским татарам в оккупированном украинском Крыму.