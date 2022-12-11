Советы не нужны. Данилов заявил, что Украина не будет спрашивать, где уничтожать российских агрессоров 11 декабря, 04:44 Данилов заявил, что ВСУ будут продолжать уничтожать российскую армию (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина продолжит уничтожать российского агрессора повсюду.

"Мы будем способны на все, потому что о том, что касается наших интересов, мы ни у кого не будем спрашивать – куда и где нам нужно бить врага. Потому что враг находится у нас, начиная от границ на нашей территории, заканчивая Владивостоком" , – заявил Данилов.

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Он отметил, что не разделяет мнение о том, что удары по территории РФ могут привести к "обострению ситуации".

"Некоторые сейчас нам советуют, что нам делать, чтобы что-то там не обострять - так оно у нас обострено не только после 24 февраля. Оно обострено уже годы, годы и годы. И мы не можем предать тех людей, которые положили свои жизни, и не можем не ответить агрессору, постоянно посягающему на нашу территорию", - заявил секретарь СНБО.

Ранее издание Times сообщило, что США больше не настаивают на том, чтобы Украина не била по целям на территории России — Минобороны Штатов дало «молчаливое согласие» на дальнобойные удары.

Как пишет британская газета, свое решение американское ведомство пересмотрело после массированных ударов России объектам украинской критической инфраструктуры и гражданскому населению, которые начались в октябре.

