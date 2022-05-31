«Нельзя успокаиваться». Война еще будет продолжаться, и для победы нам многое предстоит сделать — Данилов 31 мая, 16:00 Цей матеріал також доступний українською Данилов заявил, что война еще будет продолжаться (Фото:СНБО/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что война еще будет продолжаться, и нам для победы многое предстоит сделать.

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Об этом сообщает Укринформ.

«Я считаю, те люди, которые говорили, что война очень быстро закончится, что мы уже победили, что в апреле будем праздновать, — говорили опасную вещь. К большому сожалению, война еще будет продолжаться, и нам для победы многое предстоит сделать», — сказал он.



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По его словам, нам очень тяжело на фронте.

«Идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны. До тех пор пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задание РФ по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим следует жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы», — сказал он.

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