«Нельзя успокаиваться». Война еще будет продолжаться, и для победы нам многое предстоит сделать — Данилов

31 мая, 16:00
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Данилов заявил, что война еще будет продолжаться (Фото:СНБО/Facebook)

Данилов заявил, что война еще будет продолжаться (Фото:СНБО/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что война еще будет продолжаться, и нам для победы многое предстоит сделать.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщает Укринформ.

«Я считаю, те люди, которые говорили, что война очень быстро закончится, что мы уже победили, что в апреле будем праздновать, — говорили опасную вещь. К большому сожалению, война еще будет продолжаться, и нам для победы многое предстоит сделать», — сказал он.

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По его словам, нам очень тяжело на фронте.

https://www.youtube.com/watch?v=DSKFmFRLtd4&t=4s

«Идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны. До тех пор пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задание РФ по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим следует жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   СНБО Алексей Данилов Война России против Украины

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