Данилов о взрывах в РФ: Это не наша территория, мы не знаем, кто у них безобразничает 1 марта, 23:28 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина не знает, что является причиной взрывов в ряде регионов России, ведь это не ее территория, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире телемарафона он также подчеркнул, что Россия не сможет находиться в покое, пока ведет войну против Украины.

«Послушайте, идет война, откуда мы знаем, кто откуда летает? Это не наша территория, мы же не видим, кто у них там безобразничает. Я могу сказать единственное: если они считают, что будут находиться в каком-то покое, а нас будут держать в напряжении, то они глубоко ошибаются. Поверьте, и Москва, и Санкт-Петербург, они ведь не зря на крыши поставили все эти железки (системы ПВО — ред.). Это им точно не поможет», — сказал Данилов.

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28 февраля в РФ сообщили о серии инцидентов, якобы связанных с «атаками украинских беспилотников». На этот раз особенно примечательна география событий — от Санкт-Петербурга до южной части Краснодарского края.

