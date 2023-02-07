«Не будет никаких 38-х параллелей». Данилов прокомментировал слова Арестовича о том, что Украину могут разделить по сценарию двух Корей 7 февраля, 13:02 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что для Украины в развязанной Россией полномасштабной войне не будет никаких «навязанных извне сценариев».

Об этом он написал в Twitter.

Ранее о «сценарии двух Корей» сказал бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович, которого процитировали российские пропагандисты. После этого новую порцию бреда выдал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, написав, что «"корейский сценарий» — это просто хотелки". Позже Арестович заявил, что «мы обсуждаем разные сценарии, чтобы люди думали».

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«Украина — не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты движения „российскому военному кораблю“ заданы, изменения не предусмотрены, Силы обороны Украины работают», — подчеркнул Данилов.

В январе он говорил, что именно режим диктатора Владимира Путина как один из вариантов хочет навязать Украине мирное соглашение по примеру разделения Кореи. Украинские власти неоднократно подчеркивали, что разделение Украины на две части «по корейскому сценарию» невозможно.

Разделение Кореи на КНДР и Южную Корею произошло в 1945 году после поражения Японии, которая до этого правила Кореей, во Второй мировой войне. США и СССР подписали соглашение о совместном управлении страной. Линия раздела зон влияния двух государств прошла по 38 параллели. После Корейской войны (1950−1953) две страны были разделены демилитаризованной зоной.

