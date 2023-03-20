«Это невозможно». Данилов опроверг информацию о «100 тысяч погибших украинских военных» 20 марта, 17:54 Украинские военнослужащие наносят удары по оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию СМИ о якобы 100 тысячах погибших украинских военных.

В интервью Интерфакс-Украина он подчеркнул, что «это невозможно».

«Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч — это совершенно не соответствует действительности», — заявил он.

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Точную цифру, как отметил секретарь СНБО, знают только украинские военные и президент.

По его словам, соотношение потерь в настоящее время составляет 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях 1 к 10 в пользу ВСУ.

15 марта издание Politico сообщило, что, по подсчетам американских военных чиновников, за год полномасштабной войны погибли или были ранены более 100 тысяч украинских военных. Данилов это опроверг.