«Это невозможно». Данилов опроверг информацию о «100 тысяч погибших украинских военных»
Украинские военнослужащие наносят удары по оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию СМИ о якобы 100 тысячах погибших украинских военных.
В интервью Интерфакс-Украина он подчеркнул, что «это невозможно».
«Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч — это совершенно не соответствует действительности», — заявил он.
Точную цифру, как отметил секретарь СНБО, знают только украинские военные и президент.
По его словам, соотношение потерь в настоящее время составляет 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях 1 к 10 в пользу ВСУ.
15 марта издание Politico сообщило, что, по подсчетам американских военных чиновников, за год полномасштабной войны погибли или были ранены более 100 тысяч украинских военных. Данилов это опроверг.