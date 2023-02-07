У Украины есть оружие, которое может уничтожать цели на территории России — Данилов 7 февраля, 13:33 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что военным никто не запрещает уничтожать цели на территории России оружием, изготовленным в Украине.

Об этом он сказал в интервью CNN.

«Что касается российской территории, то никто не запрещает нам уничтожать цели оружием, произведенным в Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть», — сказал Данилов.



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В январе руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов предположил, что удары по территории РФ будут все «глубже и глубже», однако не стал брать на себя ответственность за удары по российским авиабазам.

2 февраля министр обороны Алексей Резников заверил: Украина гарантирует партнерам, что не будет использовать западное оружие для атак на территорию России.

5 декабря 2022 года неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали повреждение по меньшей мере одного бомбардировщика Ту-95.

В тот же день на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

В ночь на 26 декабря в Энгельсе произошел новый мощный взрыв на том же военном аэродроме. По данным украинской разведки, в результате этого погибли как минимум трое россиян.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал взрывы 26 декабря «последствиями российской агрессии». Он также сообщил, что в связи с инцидентами Россия передислоцировала свою стратегическую авиацию. Свою причастность к взрывам украинская сторона прямо не комментирует.