Враг сменил тактику. У российских оккупантов еще много оружия, следующие несколько недель будут очень тяжелыми — Данилов 26 мая, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у врага еще много оружия, следующие несколько недель будут очень тяжелыми.

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«У врага еще много оружия. Следующие несколько недель будут очень тяжелыми», — написал он в Twitter.

По его словам, страна-агрессор Россия изменила тактику, сосредоточив войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их административные границы.

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Данилов заявил, что недооценивать силу врага неправильно.

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