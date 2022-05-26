Враг сменил тактику. У российских оккупантов еще много оружия, следующие несколько недель будут очень тяжелыми — Данилов

26 мая, 15:30
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Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у врага еще много оружия, следующие несколько недель будут очень тяжелыми.

Война России против Украины — главные события 26 мая

«У врага еще много оружия. Следующие несколько недель будут очень тяжелыми», — написал он в Twitter.

По его словам, страна-агрессор Россия изменила тактику, сосредоточив войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их административные границы.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=ffa5lvI4_OI&t=3s
https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1529758580106207232

Данилов заявил, что недооценивать силу врага неправильно.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   СНБО Алексей Данилов Война России против Украины

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