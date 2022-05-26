Враг сменил тактику. У российских оккупантов еще много оружия, следующие несколько недель будут очень тяжелыми — Данилов
Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у врага еще много оружия, следующие несколько недель будут очень тяжелыми.
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«У врага еще много оружия. Следующие несколько недель будут очень тяжелыми», — написал он в Twitter.
По его словам, страна-агрессор Россия изменила тактику, сосредоточив войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их административные границы.
Данилов заявил, что недооценивать силу врага неправильно.
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