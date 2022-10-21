Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды — Данилов

21 октября, 17:43
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Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что русский язык в Украине опасен. Английский и украинский обязательны.

В эфире Говорить великий Львів он подчеркнул, что русский язык в Украине используется для пропаганды.

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«Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения… Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно. Якобы мы должны с ними объясниться, мы должны что-то понять. Смотрите, нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке», — подчеркнул Данилов.

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Также секретарь СНБО рассказал, что на совещании у президента Зеленского было принято решение перехода государственного телеканала FreeДом с русского языка на английский.

«Решение было принято, что начинать нужно с языка международного общения — английского. И остальные языки (французский, немецкий, арабские языки, — ред.) будут прилагаться. Этот вопрос сегодня в кабинете у президента проговаривался на совещании», — рассказал Данилов.

https://www.youtube.com/watch?v=5WxK-lUgFnM&t=4038s

Данилов еще в 2020 году высказал позицию, что единственным государственным языком в Украине должен быть украинский язык. Второй язык, который должен изучаться с детского сада, должен быть английский.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   СНБО Российская агрессия Русский язык Украинский язык Английский язык Алексей Данилов Война России против Украины

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