Подрыв А-50 в Беларуси. Самолет в неисправном состоянии, починить его не могут — Данилов 7 марта, 20:34 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российский разведывательный самолет А-50, который на белорусском аэродроме Мачулищи взорвали партизаны, в настоящее время в неисправном состоянии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире телемарафона он также добавил, что с учетом того, что Россия под санкциями, вряд ли его смогут отремонтировать.

«В Мачулищах произошла „вещь“ с самолетом РФ, который наводил на наши города ракеты. Благодаря этому самолету они атаковали гражданское население. По нашей информации, белорусские партизаны сильно повредили этот самолет», — сказал Данилов.

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По его словам, самолет на сегодня в неисправном состоянии, «хоть они и говорят, что быстро отремонтируют».

«Но с учетом того, что Россия под санкциями, мы не думаем, что у них это получится. Это вызвало такую неадекватную реакцию у Лукашенко. Его поведение начинает удивлять. Как будут разворачиваться события, будем смотреть. Мы готовы к любому развитию ситуации», — добавил секретарь СНБО.

26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.



Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.



После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва были задержаны по меньшей мере шесть человек.



Беларускі Гаюн 2 марта сообщил, что А-50 улетел в Россию — предположительно, на 25-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге.