Месяц будет решающим. Данилов заявил, что россияне готовят новое обострение войны в феврале 5 января, 00:10 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в феврале российские оккупанты готовят обострение на фронте.

В частности, он отметил, что активизировался соратник диктатора Владимира Путина Дмитрий Козак, пытающийся вести какие-то переговоры в Европе. Козак занимает должность заместителя главы администрации кремлевского диктатора.

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«Февраль для них будет решающим. Они рассчитывают на определенное обострение, готовятся. Есть много маркеров, например мы видим, что Козак активизировался. Он проводит встречи с деятелями Европы для того, чтобы нас принудить к подписанию определенных „мирных“ соглашений. Многие маркеры дают нам повод говорить о том, что в феврале они могут предпринять еще одну попытку, чтобы решить этот вопрос», — заявил Данилов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что высоки сейчас шансы объявления новой волны мобилизации.

«Мобилизация в России будет с высокой вероятностью. Мы рассматриваем такую вероятность как более 50%», — заявил Данилов.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину началось 315 дней назад — 24 февраля. По данным Генштаба ВСУ, за это время ликвидировано более 109 тысяч российских оккупантов.

Близкие к Кремлю собеседники Wall Street Journal заявляли, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор намерен «заставить Украину подчиниться» и готов на годы мобилизовать экономику и население страны-агрессора.

По информации издания, окружение российского диктатора дезинформирует его о ходе полномасштабной войны против Украины и военных провалов РФ.