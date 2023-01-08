Россия хочет предложить Украине «корейский сценарий» — Данилов 8 января, 06:46 Алексей Данилов (Фото:Черниговский областной ТЦК и СП/Facebook)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что режим диктатора Владимира Путина хочет предложить Украине мирное соглашение по примеру разделения Кореи.

"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38 параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это 38 параллель", – заявил Данилов.

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Он отметил, что сами корейцы не в восторге от судьбы своей страны.

"Недавно общаясь с представителями Кореи, я обратил внимание… Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения. Сегодня есть проблемы", - сообщил Данилов.

Разделение Кореи на КНДР и Южную Корею произошло в 1945 году после поражения Японии, которая до этого правила Кореей, во Второй мировой войне. США и СССР подписали соглашение о совместном управлении страной. Линия раздела зон влияния двух государств прошла по 38 параллели. После Корейской войны (1950-1953) две страны были разделены демилитаризованной зоной.

