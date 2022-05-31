Часть вывезли на Дальний Восток. Российские оккупанты депортировали очень большое количество украинцев — Данилов

31 мая, 14:07
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты депортировали очень большое количество украинцев.

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По его словам, когда страна-агрессор начала войну, «то депортация большого количества наших граждан входила в их планы".

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«Но так не произошло, как думалось, спецоперация пошла кувырком. Это не значит, что мы должны успокоиться. Количество людей, которые были вывезены, депортированы в РФ, очень велико. С тех территорий, которые россияне захватывают, часть населения они депортируют на Дальний Восток и другие города», — сказал он в интервью Укринформу

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Данилов заявил, что не может назвать цифры, они будут абсолютно приблизительны.

«Для нас каждый наш человек является ценностью, и вернуть его домой, по его желанию, наша задача», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=cEwTVHx6AjA&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Алексей Данилов депортация Война России против Украины

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