Контрнаступление идет тяжело, но с каждым днем мы продвигаемся вперед — Данилов 25 августа, 12:15 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ идет тяжело, но ежедневно есть движение вперед к освобождению всех территорий Украины.

«Если кто-то считал, что это какая-то легкая прогулка и очень быстро можно достигать тех целей, которые мы ставим перед собой — освобождение всех наших территорий, то имейте в виду, что враг мощный, враг имеет определенную систему оборонительных, защитных сооружений, которые он там смог построить», — сказал он в интервью Радио Свобода.

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По словам Данилова, поэтому продвижение ВСУ происходит тем способом, в который возможно для того, чтобы сохранять максимальное количество наших военных живыми и невредимыми.

«Поэтому идет трудно, но с каждым днем мы шагаем вперед к освобождению всех наших территорий», — сказал он.

Данилов заявил, что контрнаступление проходит по утвержденному плану, это очень сложная операция.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.



В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.