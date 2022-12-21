Данилов заявил, что «бавовна» в РФ будет случаться все чаще 21 декабря, 02:01 Данилов отметил, что РФ нужно вести себя более «вежливо» в отношении цивилизованных стран (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что «бавовна» в РФ будет случаться чаще.

"Я предупреждал, что "хлопок" на России будет нарастать и она будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь удивительного нет, Россия есть Россия. Надо вежливо обращаться по отношению к цивилизованному обществу, и все у вас будет хорошо. А если вы будете в дальнейшем проводить такую политику, как вы сейчас выбрали, то поверьте, будет взрываться не только там, но еще и во многих городах, и как говорится, мало им не будет точно", - заявил Данилов.

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Во вторник, 20 декабря, в Чувашии произошел взрыв на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. В результате происшествия на участке между селами Калинино и Ямбахтине Вурнарского района начался пожар. Есть информация о трех погибших.