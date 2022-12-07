Данилов заверил, что весной ВСУ будут в Луганске, Донецке и Севастополе 7 декабря, 01:56 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/ Leah Millis)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что весной 2023 года ВСУ будут в Луганске, Донецке и Севастополе.

Он отметил, что зима станет ключевым этапом в борьбе за независимость Украины.

«6 декабря 1919 начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Украинская зима — ключевой этап Великой войны за Независимость. С Днем Вооруженных сил Украины!», — заявил Данилов.

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Ранее начальник Главного управления Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в войне украинцев ждут тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос.

«Проигрыш уже на лице. Это все вылезло вперед. Будут еще немного тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос, и они сами об этом прекрасно знают», — подчеркнул глава украинской разведки.

